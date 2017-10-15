16:12 | Футбол — "Пас из-за границы"

Индонезийский вратарь умер после столкновения с одноклубником

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Вратарь индонезийской команды "Персела" Чойрул Худа скончался по пути в больницу после столкновения с одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча национального первенства против клуба "Семен Паданг". У голкипера посмертно были диагностированы тяжелые травмы головы и шеи.

Отметим, что Худа был заменен на второй добавленной минуте к первому тайму. Встреча была доиграна – "Персела" победила со счетом 2:0.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Orengrad

R.I.P. Ужас конечно... столкновение то абсолютно обыденное, в каждом матче такое бывает..

16:38