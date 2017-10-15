Индонезийский вратарь умер после столкновения с одноклубником

Вратарь индонезийской команды "Персела" Чойрул Худа скончался по пути в больницу после столкновения с одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча национального первенства против клуба "Семен Паданг". У голкипера посмертно были диагностированы тяжелые травмы головы и шеи.

Отметим, что Худа был заменен на второй добавленной минуте к первому тайму. Встреча была доиграна – "Персела" победила со счетом 2:0.