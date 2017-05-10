Индийский вратарь заявил, что допинг попал в его организм с сиропом от кашля

Голкипер "Норт-Ист Юнайтед" Субрата Пал сдал положительный допинг-тест, поэтому теперь у него есть 3 недели, чтобы объясниться перед антидопинговой комиссией, сообщает Times of India. По словам 30-летнего индийца, запрещенное вещество тербуталин попало в его организм с сиропом от кашля.

"Данное вещество не требует немедленной дисквалификации, и спортсмен имеет право играть до тех пор, пока комиссия не примет решение. Как только Пал предоставит свое заявление, комиссия назначит дату слушания", - отметил глава национального антидопингового агентства Индии (NADA) Навин Агарвал.