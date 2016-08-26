Индийский "Дели Динамос" подписал чемпиона мира 2006 года

"Дели Динамос" объявил о подписании контракта с экс-полузащитником сборной Италии Симоне Бароне. Как сообщает пресс-служба индийского клуба, 38-летний итальянец, который стал чемпионом мира в 2006 году, в грядущем сезоне будет работать в качестве помощника тренера. Ранее он работал с молодежными командами "Модены" и "Пармы".

- Я рад присоединиться к "Дели Динамос", - отметил Бароне. - Это мой первый тренерской опыт на взрослом уровне. С нетерпением жду начала работы. Благодарен руководству клуба за эту возможность. Я действительно взволнован перед этим новым этапом в моей карьере, и надеюсь помочь команде стать чемпионами.