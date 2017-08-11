Илья Кенциг: "Митрюшкин в "Зените"? Скорее он уедет в Германию или Англию"

Бывший исполнительный директор "Янг Бойз" Илья Кенциг в интервью "СЭ" заявил, что российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин вряд ли вернется в чемпионат России. По его мнению, россиянин может продолжить карьеру в Англии или Германии.

– Если говорить вообще о футболистах чемпионата России, то мне сложно сказать, кто из игроков сейчас интересен в Европе, - отметил Кенциг. - А кто из российских игроков сейчас выступает за границей? Заинтересованы ли они в отъезде? Им на родине хорошо платят. Они не сильно прогрессируют из-за невысокой конкуренции. Нужно развивать юношеский футбол, растить таланты. Пока, на мой взгляд, никто не может уехать в Европу.

– Митрюшкин в "Сьоне".

– Согласен. Митрюшкин здорово играет в Швейцарии. Считаю, "Сьон" в свое время осуществил хороший трансфер. Читал об интерес к нему со стороны "Зенита". Но, мне кажется, россиянин уже достиг такого уровня, что на него теперь положили глаз клубы из серьезных европейских чемпионатов. Сомневаюсь, что он вернется в Россию. Скорее, Митрюшкин окажется в Германии или в Англии.

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