Илья Кенциг: "Чтобы выиграть чемпионат Швейцарии, Думбья "Базелю" не нужен"

Бывший член совета директоров швейцарской профессиональной футбольной лиги Илья Кенциг в интервью "СЭ" заявил, что "Базель" арендовал у "Ромы" форварда Сейду Думбья не для победы в чемпионате Швейцарии. 28-летний ивуариец нужен швейцарскому клубу для успехов в Лиге чемпионов.

– Чтобы выиграть чемпионат Швейцарии, Думбья "Базелю" в принципе не нужен, - уверен Кенциг. А взяли, чтобы все-таки в Лиге чемпионов получить результат. Не вышло... Он во многих матчах только выходил на замену. Думаю, это уже не тот Думбья. Все-таки возраст, и карьера, как говорится, идет к концу. На международном уровне, скажем так, он уже не тянет. Думбья взяли в аренду за очень большие деньги из "Ромы". Конечно, он свои голы забил, но в Европе ничего особого не сделал. Нет, он не разочаровал, но, думаю, когда его брали, идея была немножко другая.

Полное интервью Кенцига