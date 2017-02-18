Икер Касильяс: "Я перестал вызываться в сборную, после чего моя игра в "Порту" улучшилась"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс отметил, что полностью адаптировался к португальской команде и местному чемпионату. 35-летний экс-голкипер "Реала" лидирует в списке вратарей, пропустивших наименьшее количество голов в топ-европейских чемпионатах текущего сезона.

– Меня часто спрашивают о том, вернул ли я прежнюю форму, – цитирует AS Касильяса. – Мне кажется, что каждому футболисту необходимо дать время для адаптации в новой окружающей среде. Перемены в жизни становятся странными, когда ты так долго выступал за одну команду. В прошлом году, вероятно, я играл не на былом уровне, но сейчас я чувствую себя увереннее, отсюда и результат. Меня перестали вызывать в сборную Испании, что позволило сосредоточиться на клубе. Я снова улыбаюсь и чувствую себя очень здорово на поле.