Икер Касильяс: "Остался в "Порту", так как не смог выиграть с клубом трофеи"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс рассказал о том, что он продлил контракт с клубом в связи с тем, что ему не удалось завоевать титулов в Португалии. По его словам, он решительно настроен это исправить.

- Несколько факторов повлияли на мое решение остаться в "Порту", - цитирует Football Espana Касильяса. - Я был в долгу перед клубом за поддержку, которую оказали мне здесь, за то, что помогли мне сохранить статус вратаря топ-уровня.

Это мой третий сезон в клубе. В первых двух мы завоевывали серебро, и это надо исправить. Цель – выигрывать титулы и трофеи и помочь "Порту" сохранить статус одного из ведущих клубов Португалии.