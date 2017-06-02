Икер Касильяс: "Люди думают, что я уже не тот"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс признал, что два года в португальской команде были непростыми для него. 36-летний испанец теперь занялся поисками нового клуба.

– Это были полезные годы, – цитирует L’Equipe Касильяса. – Все знали о моем положении в "Реале", мне нужно было уйти. Сначала было тяжело, но со временем все нормализовалось. Есть какие-то проблемы с адаптацией. Такое всегда бывает в новом городе, в новой стране. Но во втором сезоне я чувствовал себя хорошо. Люди думают, что я уже не тот, но мне кажется, что я способен играть по-прежнему хорошо.