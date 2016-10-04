Игроки "Спарты", оскорбившие девушку-арбитра, будут тренироваться с женской командой

Руководство "Спарты" осудило высказывания вратаря Томаша Коубека и полузащитника Лукаша Ваха, которые оскорбили женщину-арбитра во время матча чемпионата Чехии со "Зброевкой" (3:3). Высказывания футболистов были признаны сексистскими, поэтому клуб принял меры, сообщает официальный сайт "Спарты".

Оба футболиста станут послами женской Лиги чемпионов, а также проведут несколько тренировок с женской командой "Спарты". Коубек и Ваха в социальных сетях извинились перед арбитром, заметив, что их слова касались конкретных игровых эпизодов, а не ее работы и пола в целом. Также они принесли извинения всем женщинам, которых их слова могли задеть.