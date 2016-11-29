11:41 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Игроки "Шапекоэнсе" сделали селфи с пилотом самолета перед вылетом

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Футболисты "Шапекоэнсе" сфотографировались с пилотом самолета перед авиакатастрофой. Один из игроков незадолго до вылета послал фотографию своей подруге. Команда летела на финал  Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. По разным данным, в катастрофе выжило от 6 до 15 человек. Среди них как минимум три футболиста.

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