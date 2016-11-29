Игроки "Шапекоэнсе" сделали селфи с пилотом самолета перед вылетом

Футболисты "Шапекоэнсе" сфотографировались с пилотом самолета перед авиакатастрофой. Один из игроков незадолго до вылета послал фотографию своей подруге. Команда летела на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. По разным данным, в катастрофе выжило от 6 до 15 человек. Среди них как минимум три футболиста.

#Chapecoense imagen de jugadores con el piloto del avión siniestrado pic.twitter.com/haABnIk6jH – Deportes & Noticias (@GolEcuador) 29 ноября 2016 г.