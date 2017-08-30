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23:43 30 августа | Футбол — "Пас из-за границы"

Игроки сборной Бразилии прямо в раздевалке сыграли в теннисбол

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Игроки сборной Бразилии Неймар, Марселу, Дани Алвес и Тиагу Силва прямо в раздевалке сыграли в теннисбол. Видео состязания в своем Твиттере опубликовал форвард. Бразильцы готовятся к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Эквадора. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Неплохая техника, но попробовали бы они сыграть со мной - королем "квадрата" двора и окрестностей.

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