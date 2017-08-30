Игроки сборной Бразилии прямо в раздевалке сыграли в теннисбол

Игроки сборной Бразилии Неймар, Марселу, Дани Алвес и Тиагу Силва прямо в раздевалке сыграли в теннисбол. Видео состязания в своем Твиттере опубликовал форвард. Бразильцы готовятся к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Эквадора.
Fut mesa ⚽️@tsilva3 @MarceloM12 @DaniAlvesD2– Neymar Jr (@neymarjr) 29 августа 2017 г.
Créditos: @filipeluis 🎥 pic.twitter.com/IUU9JpS04S
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Неплохая техника, но попробовали бы они сыграть со мной - королем "квадрата" двора и окрестностей.
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