Игроки "Босни Високо" встали на колени во время матча чемпионата Боснии и Герцеговины

Скандальный эпизод случился во время матча второго дивизиона чемпионата Боснии и Герцеговины между "Звездой Градачац" и "Босни Високо". При счете 1:0 в пользу "Звезды" в конце матча футболисты "Босни Високо" неожиданно прекратили играть: некоторые встали на одно колено, другие просто уселись на газон.

Такое решение было принято в знак протеста против действий главного судьи встречи, который позволял "Звезде" спокойно затягивать время. Хозяев не смутил протест соперника, и они забили еще два мяча, сделав итог встречи разгромным – 3:0.

Напомним, что становиться на одно колено в знак протеста стало модным в нынешнем сезоне в НФЛ – так американские футболисты во время гимна США выражают недовольство произволом полиции в ряде штатов.