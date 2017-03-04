Игроки "Астаны" не вышли на награждение после поражения в Суперкубке Казахстана от "Кайрата"

Несколько игроков "Астаны" пропустили цермонию награждения после поражения в матче за Суперкубок Казахстана против "Кайрата" (0:2). Защитник клуба Дмитрий Шомко подчеркнул, что ряд футболистов не вышли на церемонию из-за травм.

- Матч получился хорошим, зрелищным, - цитирует proports.kz Шомко. - Сегодня был обоюдоострый футбол. Поле, конечно, мешало показать свою игру. Но работники - молодцы, они постарались подготовить поле в такое холодное время. Они сделали все возможное, чтобы проводить матчи в марте.

- Вы сильно огорчены, что вновь проиграли в матче за Суперкубок?

- Не скажу, что мы сегодня сильно огорчены поражением. Конечно, нам хотелось еще один трофей забрать. Сезон только начинается, он будет длинным. Сам Суперкубок не так значим, поскольку он не отражается на еврокубковых выступлениях.

- Почему команда отказалась выйти на награждение? Серебряные медали чудом передали в раздевалку.

- Некоторые ребята получили травмы. Например, Абзал Бейсебеков вообще не смог выйти на поле, чтобы взять медаль. У него серьезное повреждение. За остальных говорить не буду.