Игрок "Шанхай Шэньхуа" весь сезон не будет получать зарплату за фол на Витселе

Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Цинь Шэн получил дополнительное наказание за нарушение правил в матче 2-го тура чемпионата Китая с "Тяньцзинем" (1:1), сообщает Squawka. На 24-й минуте встречи хавбек грубо наступил на ногу Акселю Витселю, за что получил красную карточку и был удален с поля. За этот фол игрок не будет получать заработную плату до конца сезона. Ранее футболист был оштрафован на 300 тысяч юаней и переведен в дубль.
¡COMO SI FUERA UN NENE!#TevezxFOX | Insólita expulsión de Qin Sheng en un ¡córner a favor! y generó el fastidio de Carlitos... pic.twitter.com/EJAxorML58– FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 марта 2017 г.
sergey.v1968
Грубо, наказание жестокое (не просто жёсткое - жестокое). А пеньку (исхудавшему талеру) не мешало бы покопаться в истории и посмотреть, за что в своё время витселя до конца сезона дисквалифицировали - глядишь, не сошёл бы за такого дурачка, каким являешься
18:26
Slim Taller
Отличный пример для российских костоломов.
18:21
Ботаникум
Китаёза Цинь Шэн - конкретный ХУНВЭЙБИН! И огулял клуб его ЗНАТНО!
17:48