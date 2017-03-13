17:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Игрок "Шанхай Шэньхуа" весь сезон не будет получать зарплату за фол на Витселе

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Полузащитник "Шанхай Шэньхуа" Цинь Шэн получил дополнительное наказание за нарушение правил в матче 2-го тура чемпионата Китая с "Тяньцзинем" (1:1), сообщает Squawka. На 24-й минуте встречи хавбек грубо наступил на ногу Акселю Витселю, за что получил красную карточку и был удален с поля. За этот фол игрок не будет получать заработную плату до конца сезона. Ранее футболист был оштрафован на 300 тысяч юаней и переведен в дубль.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergey.v1968

Грубо, наказание жестокое (не просто жёсткое - жестокое). А пеньку (исхудавшему талеру) не мешало бы покопаться в истории и посмотреть, за что в своё время витселя до конца сезона дисквалифицировали - глядишь, не сошёл бы за такого дурачка, каким являешься

18:26

Slim Taller

Отличный пример для российских костоломов.

18:21

Ботаникум

Китаёза Цинь Шэн - конкретный ХУНВЭЙБИН! И огулял клуб его ЗНАТНО!

17:48

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Материалы других СМИ