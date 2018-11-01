Игрок сборной Кореи пожизненно отстранен от сборной из-за уклонения от армии

Игрок сборной Кореи Чан Хен Су пожизненно отстранен от игры за национальную команду, сообщает Daily Mirror. Причиной стало уклонение от службы в армии. По законам страны каждый мужчина призывного возраста обязан пройти воинскую службу. За выдающиеся достижения спортсмен может получить возможность заменить воинскую повинность на общественно полезные работы. Выяснилось, что футболист подделал данные об отработанных часах.

Чан Хен Су - чемпион Азиатских игр-2014, обладатель Кубка Восточной Азии-2015 и серебряный призер Кубка Азии-2015. Всего за сборную Кореи он провел 38 матчей, забил 3 мяча, на ЧМ-2018 он отыграл все три встречи.