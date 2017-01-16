14:25 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Игрок получил желтую карточку за предложение руки и сердца своей девушке во время празднования гола

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На прошлой неделе в чемпионате Гуама произошел курьезный инцидент. Как сообщает The Guardian, игрок "НАПА Роверс" Эштон Сарбер получил желтую карточку за то, что во время празднования гола подбежал к трибуне с болельщиками, снял с себя футболку, под которой оказалась еще одна футболка с надписью "Выйдешь за меня?" и встал на одно колено. Таким необычным образом футболист решил сделать предложение руки и сердца своей девушке. Судья же не разделил сантименты и предъявил игроку желтую карточку, чего и требуют правила футбола в подобной ситуации. По информации СМИ, подруга Сарбера ответила положительно.

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Материалы REN-TV

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