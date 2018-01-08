Игрок молодежной сборной США хочет выступать за Мексику

18-летний полузащитник молодежной сборной США Хонатан Гонсалес планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Мексику, сообщает Goal.com. Игрок уже проинформировал Футбольную федерацию США о своем намерении.

Уроженец Калифорнии выступал за две юношеские команды американцев, а в профессиональном футболе дебютировал в этом сезоне в мексиканском "Монтеррее". На данный момент он провел 23 из 24 матчей чемпионата Мексики и добрался с командой до финала Апертуры.