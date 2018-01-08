22:20 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Игрок молодежной сборной США хочет выступать за Мексику

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18-летний полузащитник молодежной сборной США Хонатан Гонсалес планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Мексику, сообщает Goal.com. Игрок уже проинформировал Футбольную федерацию США о своем намерении. 

Уроженец Калифорнии выступал за две юношеские команды американцев, а в профессиональном футболе дебютировал в этом сезоне в мексиканском "Монтеррее". На данный момент он провел 23 из 24 матчей чемпионата Мексики и добрался с командой до финала Апертуры.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

для либерастни это однозначно шок)))

00:21

баламошка

Сначала они пыхтя перебегают через границу, радостно сваливая со своей любимой родины, потом срубают бабла в США и мечтают выступать под флагом своей любимой страны. Очень интересно.

22:26 8 января