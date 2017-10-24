Игрок года ФИФА: за Роналду отдали больше голосов, чем за Неймара и Месси вместе взятых

По итогам голосования за лучшего игрока года ФИФА среди капитанов, главных тренеров сборных, журналистов и болельщиков Криштиану Роналду набрал 43,16 % голосов - больше, чем Лионель Месси (19,25 %) и Неймар (6,97 %) вместе взятые. Нападающий сборной Португалии второй год подряд выигрывает эту награду.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Реал") - 43,16 %

2. Лионель Месси ("Барселона") - 19,25 %

3. Неймар ("Барселона"/ "ПСЖ") - 6,97 %

4. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - 6,82 %

5. Серхио Рамос ("Реал") - 3,34 %

6. Лука Модрич ("Реал") - 3,33 %

7. Тони Кроос ("Реал") - 2,70 %

8. Марселу ("Реал") - 2,09 %

9. Н' Голо Канте ("Челси") - 1,35 %

10. Луис Суарес ("Барселона") - 1,19 %

11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд) - 1,10 %

12. Пауло Дибала ("Ювенутс") - 1,07 %

13. Эден Азар ("Челси") - 1,03 %

14. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед") - 0,82 %

15. Андрес Иньеста ("Барселона") - 0,82 %

16. Роберт Левандовски ("Бавария") - 0,77 %

17. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 0,67 %

18. Даниэль Карвахаль ("Реал") - 0,62 %

19. Мануэль Нойер ("Бавария") - 0,58 %

20. Кейлор Навас ("Реал") - 0,56 %

21. Артуро Видаль ("Бавария") - 0,51 %

22. Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан") - 0,47 %

23. Алексис Санчес ("Арсенал") - 0,45 %

24. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 0,33 %

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