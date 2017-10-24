Игрок года ФИФА: за Роналду отдали больше голосов, чем за Неймара и Месси вместе взятых

По итогам голосования за лучшего игрока года ФИФА среди капитанов, главных тренеров сборных, журналистов и болельщиков Криштиану Роналду набрал 43,16 % голосов - больше, чем Лионель Месси (19,25 %) и Неймар (6,97 %) вместе взятые. Нападающий сборной Португалии второй год подряд выигрывает эту награду.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду ("Реал") - 43,16 %
2. Лионель Месси ("Барселона") - 19,25 %
3. Неймар ("Барселона"/ "ПСЖ") - 6,97 %
4. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") - 6,82 %
5. Серхио Рамос ("Реал") - 3,34 %
6. Лука Модрич ("Реал") - 3,33 %
7. Тони Кроос ("Реал") - 2,70 %
8. Марселу ("Реал") - 2,09 %
9. Н' Голо Канте ("Челси") - 1,35 %
10. Луис Суарес ("Барселона") - 1,19 %
11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд) - 1,10 %
12. Пауло Дибала ("Ювенутс") - 1,07 %
13. Эден Азар ("Челси") - 1,03 %
14. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед") - 0,82 %
15. Андрес Иньеста ("Барселона") - 0,82 %
16. Роберт Левандовски ("Бавария") - 0,77 %
17. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 0,67 %
18. Даниэль Карвахаль ("Реал") - 0,62 %
19. Мануэль Нойер ("Бавария") - 0,58 %
20. Кейлор Навас ("Реал") - 0,56 %
21. Артуро Видаль ("Бавария") - 0,51 %
22. Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан") - 0,47 %
23. Алексис Санчес ("Арсенал") - 0,45 %
24. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 0,33 %
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Неймар Сантос
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Златан Ибрагимович
- Атлетико
- Бавария
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Лука Модрич
- Эден Азар
- Леонардо Бонуччи
- Роберт Левандовски
- Алексис Санчес
- Марселу Виейра
- Артуро Видаль
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Даниэль Карвахаль
- Кейлор Навас
- Харри Кейн
- Антуан Гризманн
- Н`Голо Канте
- Пауло Дибала