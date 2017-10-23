Игрок года ФИФА: за Роналду - 43 процента, за Месси - 19, за Неймара - 7

Обладатель премии лучшему игроку года ФИФА нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил 43,16 процента голосов. Форвард второй год подряд выигрывает эту награду. Второе место занял Лионель Месси из "Барселоны" - 19,25 процента голосов, а форвард "ПСЖ" Неймар получил чуть менее семи процентов - 6,97. В голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры сборных, журналисты и болельщики.

В голосовании за лучшего тренера года отрыв наставника "Реала" Зинедина Зидана вышел еще внушительнее - 46,22 процента против 11,62 у занявшего второе место Антонио Конте из "Челси". Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри получил 8,78 процента голосов.

У женщин преимущество победительниц вышло не таким внушительным. Футболистка года Лике Мартенс получила 21,72 процента голосов, победительница прошлого года Чарли Ллойд - 16,28, Дейна Кастельянос - 11,69.

Тренер года среди женских команд Сарина Вигман из сборной Голландии получила 36,24 процента голосов, Нильс Нильсен - 12,64, а Жерар Преше - 9,37.

В голосовании за лучшего голкипера 42,42 процента получил голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер из "Баварии" - 32,32 процента, а Кейлор Навас из "Реала" - 10,10 процента.

Обладатель премии Ференца Пушкаша за лучший гол Оливье Жиру получил 36,17 процента голосов, гол Масулуке Оскарине - 27,48 процента, гол Дейны Кастельянос - 20,47.

При выборе обладателя премии лучшим болельщикам более половины голосов получили поклонники "Селтика" - 55,92. За фанатов дортмундской "Боруссии" проголосовали 36,20 процента опрошенных, а за фанатов "Копенгагена" - 7,88 процента.

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best