Игрок года ФИФА: за Роналду - 43 процента, за Месси - 19, за Неймара - 7

Обладатель премии лучшему игроку года ФИФА нападающий "Реала" Криштиану Роналду получил 43,16 процента голосов. Форвард второй год подряд выигрывает эту награду. Второе место занял Лионель Месси из "Барселоны" - 19,25 процента голосов, а форвард "ПСЖ" Неймар получил чуть менее семи процентов - 6,97. В голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры сборных, журналисты и болельщики.
В голосовании за лучшего тренера года отрыв наставника "Реала" Зинедина Зидана вышел еще внушительнее - 46,22 процента против 11,62 у занявшего второе место Антонио Конте из "Челси". Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри получил 8,78 процента голосов.
У женщин преимущество победительниц вышло не таким внушительным. Футболистка года Лике Мартенс получила 21,72 процента голосов, победительница прошлого года Чарли Ллойд - 16,28, Дейна Кастельянос - 11,69.
Тренер года среди женских команд Сарина Вигман из сборной Голландии получила 36,24 процента голосов, Нильс Нильсен - 12,64, а Жерар Преше - 9,37.
В голосовании за лучшего голкипера 42,42 процента получил голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер из "Баварии" - 32,32 процента, а Кейлор Навас из "Реала" - 10,10 процента.
Обладатель премии Ференца Пушкаша за лучший гол Оливье Жиру получил 36,17 процента голосов, гол Масулуке Оскарине - 27,48 процента, гол Дейны Кастельянос - 20,47.
При выборе обладателя премии лучшим болельщикам более половины голосов получили поклонники "Селтика" - 55,92. За фанатов дортмундской "Боруссии" проголосовали 36,20 процента опрошенных, а за фанатов "Копенгагена" - 7,88 процента.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Челси
- Бавария
- Селтик
- Зинедин Зидан
- Массимилиано Аллегри
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Копенгаген
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Антонио Конте
- Кейлор Навас
- Оливье Жиру
Flamenco
С одной стороны хорошо, что РЕАЛА ОЛИЦЕТВОРЯЕТ именно КУ-КА-РЕ-КУ... Выводы делайте сами)))...
23:55 23 октября