Игрок "Боавишты" не забил в пустые ворота из вратарской

Мальтийский нападающий "Боавишты" Андреа Шембри упустил стопроцентный момент в матче 32-го тура чемпионата Португалии против "Насионала" (2:2). На 57-й минуте при счете 2:2 он и Юри Медейруш смогли переиграть далеко вышедшего вратаря соперников Адриану Фаччини и выйти на пустые ворота. Шембри получил пас в штрафной, но не смог нормально обработать мяч и пробить уже из вратарской по пустым воротам.
Отметим, что в составе "Боавишты" первый тайм отыграл бывший футболист "Спартака", "Крыльев Советов" и молодежной сборной России Эмин Махмудов, сменивший гражданство на азербайджанское.
Fussball im Land des Europameisters 😂😂 Boavista vs. Nacional. pic.twitter.com/MIn03OdOCa– Watson Sport (@_watsonSport) 6 мая 2017 г.
delacrua
это как?
12:19