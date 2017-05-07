Игрок "Боавишты" не забил в пустые ворота из вратарской

Мальтийский нападающий "Боавишты" Андреа Шембри упустил стопроцентный момент в матче 32-го тура чемпионата Португалии против "Насионала" (2:2). На 57-й минуте при счете 2:2 он и Юри Медейруш смогли переиграть далеко вышедшего вратаря соперников Адриану Фаччини и выйти на пустые ворота. Шембри получил пас в штрафной, но не смог нормально обработать мяч и пробить уже из вратарской по пустым воротам.

Отметим, что в составе "Боавишты" первый тайм отыграл бывший футболист "Спартака", "Крыльев Советов" и молодежной сборной России Эмин Махмудов, сменивший гражданство на азербайджанское.