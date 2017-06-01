Игорь Суркис: "В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что имя нового главного тренера команды будет названы в ближайшее время. Он поблагодарил за работу Сергея Реброва, который покинул этот пост после матча заключительного тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (2:1).

– В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское "Динамо", – приводит официальный сайт клуба слова Суркиса. – Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре. Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Это лучше, чем Сергей Станиславович согласился бы подписать контракт, и в силу каких-то причин у него бы не получилось. Тот груз со стороны лже-экспертов, которые никого не тренировали и ничего в жизни не добились после своей футбольной карьеры, не буду называть фамилии, они сами прекрасно все понимают, которые только сидят и умничают по воскресеньям в телевизоре, наверно в том числе довели его до такого состояния, что он решил взять паузу. Но я уверен, его тренерская карьера в самом расцвете. Сергей Ребров всем докажет, что он не только был великим футболистом, но и станет великим тренером.