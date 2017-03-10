Игорь Лебедев: "Началось все с допингового скандала, а заканчивается вопросами, связанными с ФИФА"

Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что президент федерации Виталий Мутко не смог баллотироваться на выборы в совет ФИФА. Лебедев считает, что этот факт никак не отразится на проведении чемпионата мира–2018 в России.

– Официальная позиция по этому вопросу такова: Виталий Леонтьевич занимает государственную должность вице-премьера, а совмещение государственных должностей с присутствием в общественной организации не разрешается, – сказал Лебедев. – ФИФА пропагандирует лозунг, что государство не должно вмешиваться в деятельность футбола как общественной организации. Но мы понимаем, что, скорее всего, это звенья одной цепи с тем "накатом", который сейчас осуществляется на российский спорт. Началось все с допингового скандала, а заканчивается вопросами, связанными с ФИФА.

Я не исключаю возможности выставить другую кандидатуру взамен Мутко. Нужно просто внимательно изучить регламент ФИФА и УЕФА. Если это не запрещено, то мы подберем в кратчайшие сроки достойного кандидата и сможем предоставить замену. Если же нет, то мы просто потеряем своего представителя в этой организации. Конечно, это плохо. Как крупнейшая спортивная держава мы обязаны быть представлены во всех международных организациях. Это своего рода возможность быть в курсе того, что обсуждается в этих организациях, и это возможность вести прямой диалог с руководством. Раньше у нас был представитель в ВАДА, а потом мы это представительство потеряли. Я уверен, что если бы мы его сохранили, то такого "наката" с их стороны могло и не быть.

Совет ФИФА избирается часто. Если подобрать замену сейчас не удастся, обязательно сделаем это в следующий раз. Но чемпионата мира–2018 эта ситуация никак не коснется. Решение о его проведении в России уже принято. Хочу успокоить всех болельщиков нашей страны: чемпионат мира пройдет в России, что бы ни случилось, кроме форс-мажора, которого, я надеюсь, не возникнет. (Любовь КОНЯЕВА)