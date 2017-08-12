Игорь Криушенко: "Возможно, поеду на стажировку к Слуцкому"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко в интервью "Известиям" отметил, что он познакомился с бывшим наставником ЦСКА Леонидом Слуцким еще в середине 2000-х годов. Он пожелал россиянину удачи в "Халле".

- Вы несколько раз приезжали на стажировку в ЦСКА к Леониду Слуцкому. Когда познакомились?

- Давно. Еще в середине 2000-х годов, когда он работал в "Москве" и нас познакомил Юра Жевнов. Он познакомил со Слуцким меня и Витю Гончаренко. Я тогда был главным тренером БАТЭ, а Виктор – моим помощником. Мы вместе с командой летали на сбор в ОАЭ.

- С того момента Слуцкий и Гончаренко стали друзьями?

- Мне сложно говорить, но знакомство состоялось именно тогда, в 2006 году. Уже тогда мы много и подробно разговаривали на профессиональные темы. Наше общение продолжается до сих пор.

- Постажироваться у Слуцкого в "Халле" не собираетесь?

- Посмотрим. Дай Бог ему закрепиться в Англии и добиться хорошего результата. Мы со Слуцким в последний раз общались зимой. Он уже тогда открыто говорил мне о своих планах поработать в Великобритании. От всей души желаю ему успехов в любимом деле.