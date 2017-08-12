Игорь Криушенко: "Возможно, поеду на стажировку к Слуцкому"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко пожелал российскому специалисту Леониду Слуцкому, возглавившему летом "Халл Сити" закрепиться в Англии. Белорус ранее несколько раз приезжал к Слуцкому на стажировку в ЦСКА.

– Со Слуцким познакомились давно, - цитируют "Известия" Криушенко. - Еще в середине 2000-х годов, когда он работал в "Москве", и нас познакомил Юра Жевнов. Он познакомил со Слуцким меня и Витю Гончаренко. Я тогда был главным тренером БАТЭ, а Виктор – моим помощником. Мы вместе с командой летали на сбор в ОАЭ.

– Постажироваться у Слуцкого в "Халле" не собираетесь?

– Посмотрим (смеется). Дай Бог ему закрепиться в Англии и добиться хорошего результата. Мы со Слуцким в последний раз общались зимой. Он уже тогда открыто говорил мне о своих планах поработать в Великобритании. От всей души желаю ему успехов в любимом деле.