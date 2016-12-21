Игорь Беланов: "Марадона поблагодарил за отданный "Золотой мяч"

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов с юмором отнесся к информации о том, что France Football пересмотрел итоги прежних опросов. Ранее в русскоязычных СМИ получила распространение информация о том, что France Football в начале года, когда отмечалось 60-летие учреждения "Золотого мяча", якобы пересмотрел результаты прежних опросов и лишил почетного приза Льва Яшина и Игоря Беланова, которые удостоились его соответственно в 1963 и 1986 годах.

Интернет-портал издания лишь задал читателям вопрос, кто, по их мнению, был в прошлом достоин этого трофея, но не получил его по тем или иным причинам. Читатели назвали "пострадавших": 21 процент голосов набрал Диего Марадона, 20 – Андрес Иньеста, 16 – Пеле, 14 – Тьерри Анри, 5 – Джанлуиджи Буффон.

- Хорошо, что отдавать приз пришлось Марадоне, а не кому-то другому, - приводит "СЭ" в Украине" слова Беланова. - Мы с Диего созвонились, он поблагодарил за "Золотой мяч". А если серьезно, меня эта информация прилично позабавила. Видимо, в преддверии Нового года кому-то захотелось пошутить. Но я одессит, и с чувством юмора у меня все в порядке…