Идову и Муса вызваны в сборную Нигерии

Тренерский штаб сборной Нигерии объявил заявку на матчи отборочного турнира Кубка Африки против Ливии. В состав из 21 игрока вошли защитник "Локомотива" Брайн Идову и экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса. Игры пройдут 13 и 16 октября.

Полностью заявка нигерийцев выглядит следующим образом:

вратари - Энзенва Икечукву ("Эньимба"), Фрэнсис Узохо ("Эльче", Испания), Даниэль Акпейи ("Чиппа Юнайтед", ЮАР);

защитники - Абдуллахи Шеку ("Бурсаспор", Турция), Брайн Идову ("Локомотив", Россия), Чидозье Авазьем ("Порту", Португалия), Уильям Эконг ("Удинезе", Италия), Кеннет Омеруо ("Леганес", Испания), Леон Балогун ("Брайтон", Англия), Ола Эйна ("Торино", Италия), Джамилу Коллинз ("Падерборн", Германия), Семи Аджайи ("Ротерхэм", Англия);

полузащитники - Огенйи Онази ("Трабзонспор", Турция), Уилфред Ндиди ("Лестер", Англия), Огхенекаро Этебо ("Стоук Сити", Англия), Джон Огу ("Хапоэль" Б-Ш, Израиль);

нападающие - Ахмед Муса ("Аль-Наср", Саудовская Аравия), Келечи Ихеаначо ("Лестер", Англия), Одион Игало ("Чанчунь Ятай", Китай), Алекс Ивоби ("Арсенал", Англия), Мозес Саймон ("Леванте", Испания), Генри Оньекуру ("Галатасарай", Турция), Самуэль Калу ("Бордо", Франция), Айзек Саксесс ("Уотфорд", Англия).