Ибрагимович выпустит вторую книгу о своей карьере

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил, что через неделю выйдет его вторая книга, получившая название "Я - футбол". Официальная презентация состоится 8 ноября.

"На следующей неделе выходит моя новая книга "Я - футбол"! Это книга о моей карьере в качестве футболиста. Я получил много удовольствия при работе над ней. Вас ждут много фотографий и интервью со мной и с людьми, с которыми я работал по ходу своей карьеры", - написал Ибрагимович в Твиттере.

Напомним, в 2011 году была издана книга под названием "Я - Златан", в которой рассказывалось о детстве и начале карьеры Ибрагимовича.