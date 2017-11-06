Ибрагимович вручил "Мальме" чемпионский кубок, нарушив регламент

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поучаствовал в церемонии награждения "Мальме", который завоевал чемпионство в Швеции. 36-летний форвард при этом нарушил регламент церемонии, сообщает The Sun.

Ибрагимович вышел на поле поздравить команду с чемпионским кубком, но не передал его для вручения президенту Федерации футбола Швеции Карлу-Эрику Нильссону, а сам лично вручил капитану "Мальме" Маркусу Розенбергу.

Для Ибрагимовича "Мальме" является родным клубом, именно из него швед перебрался в "Аякс" в 2001 году, начав большую европейскую карьеру.