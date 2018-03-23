Ибрагимович в "Гэлакси" будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год

Нападающий Златан Ибрагимович, накануне расторгший контракт с "Манчестер Юнайтед", продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси". По информации Sports Illustrated, зарплата 36-летнего форварда в клубе MLS составит 1,5 миллиона долларов в год. Соглашение между шведом и американской командой будет рассчитано до конца 2019 года.

Ожидается, что о трансфере Ибрагимовича в "Гэлакси" будет объявлено сегодня, 23 марта. При этом нападающий будет готов сыграть за свою новую команду уже с 31 марта.

Напомним, Ибрагимович выступал за "МЮ" с 2016 по 2018 год. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с манкунианцами он завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17.

Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул "МЮ"