15:24 | Футбол — "Пас из-за границы"

Ибрагимович в "Гэлакси" будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год

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Нападающий Златан Ибрагимович, накануне расторгший контракт с "Манчестер Юнайтед", продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси". По информации Sports Illustrated, зарплата 36-летнего форварда в клубе MLS составит 1,5 миллиона долларов в год. Соглашение между шведом и американской командой будет рассчитано до конца 2019 года.

Ожидается, что о трансфере Ибрагимовича в  "Гэлакси" будет объявлено сегодня, 23 марта. При этом нападающий будет готов сыграть за свою новую команду уже с 31 марта.

Напомним, Ибрагимович выступал за "МЮ" с 2016 по 2018 год. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с манкунианцами он завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17.

Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул "МЮ"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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inspire

а думаешь щас не ржет? в Арсенале зарплата та же, налогообложение в РФ, в разы приятнее, погода конечно похуже чем в Калифорнии, но за лишние пару лямов на кармане, можно и потерпеть )))

16:06

Serenky25

А Неймар 4,4 млн. в месяц.

16:04

Тахир Забиздуллин

ЗЗ+// Смысл приглашать эту деревяшку за такие копейки, этож не Дзюба или сам Паша Погребняк

16:02

ЗЗ+

Копейки по меркам РФПЛ :))) Могли бы его в Спартак или Зенит пригласить ляма на 2.

15:57

баламошка

Дзюба ржал бы, если б до сих пор сидел на лавке Зенита.

15:46

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