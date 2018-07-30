Ибрагимович огорчен тем, что пропустит матч против "Ювентуса"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович из-за напряженного календаря в чемпионате MLS пропустит матч, в котором сборная звезд североамериканской лиги сыграет с "Ювентусом". 36-летний форвард сказал, что его основной целью является помочь команде выйти в плей-офф.

– Я разочарован тем, что не сыграю против "Ювентуса", одного из моих бывших клубов, – цитирует Ибрагимовича пресс-служба "Гэлакси". – Я благодарен болельщикам за то, что они голосовали за меня. Но моя основная задача – забивать голы и делать все, чтобы команда вышла в плей-офф.

Матч сборной MLS против "Ювентуса" состоится 1 августа на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Ювентус" с 2004 по 2006 год, забив 26 мячей в 92 матчах. В ночь на 30 июля швед оформил первый хет-трик в MLS и помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Орландо Сити" (4:3).