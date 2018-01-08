Ибрагимович обвинил шведские СМИ в скрытом расизме

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме и заявил, что журналисты нападают только на него. Напомним, что 36-летний футболист завершил карьеру в национальной команде в 2016 году.

– Они просто не могут согласиться с тем, что я Ибрагимович, – цитирует Canal+ футболиста. – Если бы на моем месте был другой швед – его бы защищали за любую другую ошибку. Это какой-то скрытый расизм. На все сто процентов уверен, что он существует. Будь я другим человеком, меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.