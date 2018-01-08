15:30 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Ибрагимович обвинил шведские СМИ в скрытом расизме

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме и заявил, что журналисты нападают только на него. Напомним, что 36-летний футболист завершил карьеру в национальной команде в 2016 году.

– Они просто не могут согласиться с тем, что я Ибрагимович, – цитирует Canal+ футболиста. – Если бы на моем месте был другой швед – его бы защищали за любую другую ошибку. Это какой-то скрытый расизм. На все сто процентов уверен, что он существует. Будь я другим человеком, меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rrm1981

Грязный цыган (c) Ювентини

22:17 8 января

SirRedDevil

Латентный афроамериканец

21:45 8 января

fell62

Да у него "чёрная горячка", может он себя чувствует "угольком "?

19:37 8 января

rashlim

Я понимаю, что расизм сейчас в моде, но кто-нибудь может объяснить Златану, что означает это слово?

16:25 8 января

Thomas_Boy_

Достал он уже.

15:41 8 января

Serenky25

Не бери в голову. Снежок.

15:39 8 января