Ибрагимович обвинил шведские СМИ в скрытом расизме

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме и заявил, что журналисты нападают только на него. Напомним, что 36-летний футболист завершил карьеру в национальной команде в 2016 году.
– Они просто не могут согласиться с тем, что я Ибрагимович, – цитирует Canal+ футболиста. – Если бы на моем месте был другой швед – его бы защищали за любую другую ошибку. Это какой-то скрытый расизм. На все сто процентов уверен, что он существует. Будь я другим человеком, меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.
rrm1981
Грязный цыган (c) Ювентини
22:17 8 января
SirRedDevil
Латентный афроамериканец
21:45 8 января
fell62
Да у него "чёрная горячка", может он себя чувствует "угольком "?
19:37 8 января
rashlim
Я понимаю, что расизм сейчас в моде, но кто-нибудь может объяснить Златану, что означает это слово?
16:25 8 января
Thomas_Boy_
Достал он уже.
15:41 8 января
Serenky25
Не бери в голову. Снежок.
15:39 8 января