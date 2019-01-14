Ибрагимович - о переходе Роналду в "Ювентус": "Это вообще не вызов для него"

Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус". Он отметил, что этот трансфер не является вызовом для португальца.

- Криштиану говорит о новых вызовах, - приводит Sky Sports слова Ибрагимовича. - И он называет вызовом переход в уже сформированную команду с отличными игроками, которая является чемпионом Серии А. Переход в "Ювентус" для Роналду – это вообще не вызов. Если бы он действительно искал испытаний, он бы перешел в туринский клуб несколько лет назад, когда он был в Серии B, и помог бы ему вернуться в высший дивизион.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом. В текущем сезоне он провел 25 матчей за туринцев забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.