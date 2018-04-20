Ибрагимович намерен стать актером

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает вариант с началом актерской карьеры. По словам шведа, его английский схож с персонажем Иваном Драго.

- Что мне больше всего нравится? Что-то вроде "Рэмбо" или "Идентификации Борна", - приводит FOX Sports Radio ‏слова Ибрагимовича. - Однако многие считают, что я должен быть злодеем. Мой английский язык такой же, как у персонажа Драго.

36-летний Ибрагимович провел в нынешнем чемпионата MLS три матча и забил три гола.