Ибрагимович намерен стать актером

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает вариант с началом актерской карьеры. По словам шведа, его английский схож с персонажем Иваном Драго.
- Что мне больше всего нравится? Что-то вроде "Рэмбо" или "Идентификации Борна", - приводит FOX Sports Radio слова Ибрагимовича. - Однако многие считают, что я должен быть злодеем. Мой английский язык такой же, как у персонажа Драго.
36-летний Ибрагимович провел в нынешнем чемпионата MLS три матча и забил три гола.
ValeraK
Будут мочиться
14:41 20 апреля
Lennon
Боже Мой, Иннокентий Смоктуновский..... Кеша.....
10:42 20 апреля