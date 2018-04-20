10:20 20 апреля | Футбол — "Пас из-за границы"

Ибрагимович намерен стать актером

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает вариант с началом актерской карьеры. По словам шведа, его английский схож с персонажем Иваном Драго.

- Что мне больше всего нравится? Что-то вроде "Рэмбо" или "Идентификации Борна", - приводит FOX Sports Radio слова Ибрагимовича. - Однако многие считают, что я должен быть злодеем. Мой английский язык такой же, как у персонажа Драго.

 36-летний Ибрагимович провел в нынешнем чемпионата MLS три матча и забил три гола.

 

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ValeraK

Будут мочиться

14:41 20 апреля

Lennon

Боже Мой, Иннокентий Смоктуновский..... Кеша.....

10:42 20 апреля

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