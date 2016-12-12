Ибрагимович набрал 5 очков в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

Журнал France Football опубликовал первые итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"-2016. Из 30 кандидатов хотя бы одно очко набрали 19 игроков. В шаге от топ-10 остановился форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг с 7 голосами.

Места с 12-го по 19-е заняли: Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг", 6 очков), Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"МЮ", 5), Артуро Видаль (Чили, "Бавария", 4), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"МЮ", 4), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария", 3), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм", 1), Лука Модрич (Хорватия, "Реал", 1), Тони Кроос (Германия, "Реал", 1).

С этого года приз лучшему игроку года вновь вручается France Football по итогам голосования журналистов, как было с момента его учреждения в 1956 году и до 2009 года. С 2010 по 2015 год обладателя награды журнал определял совместно с ФИФА.