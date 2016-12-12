21:25 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ибрагимович набрал 5 очков в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

0
0
0

Журнал France Football опубликовал первые итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"-2016. Из 30 кандидатов хотя бы одно очко набрали 19 игроков. В шаге от топ-10 остановился форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг с 7 голосами.

Места с 12-го по 19-е заняли: Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг", 6 очков), Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"МЮ", 5), Артуро Видаль (Чили, "Бавария", 4), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"МЮ", 4), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария", 3), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм", 1), Лука Модрич (Хорватия, "Реал", 1), Тони Кроос (Германия, "Реал", 1).

С этого года приз лучшему игроку года вновь вручается France Football по итогам голосования журналистов, как было с момента его учреждения в 1956 году и до 2009 года. С 2010 по 2015 год обладателя награды журнал определял совместно с ФИФА.

0
0
0
Материалы сюжета: "Золотой мяч"-2016
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ