Хусти стал игроком "Видеотона"

Бывший полузащитник "Зенита" Сабольч Хусти подписал контракт с "Видеотоном", информирует пресс-служба венгерского клуба. 34-летний хавбек ранее выступал в чемпионате Китая за "Чанчунь Ятай".

Отметим, что Хусти играл в чемпионате Венгрии за "Ференцварош" и "Шопрон" 12 лет назад. В составе "Зенита" хавбек выступал с 2009 по 2012 год. За это время он успел дважды выиграть чемпионат России.