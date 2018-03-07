Хуан Рикельме: "Мы становились хорошими игроками не для того, чтобы выкладывать фото в Инстаграм"

Экс-полузащитник "Бока Хуниорс", "Барселоны" и "Вильярреала" Хуан Рикельме недоволен поведением нынешних звезд футбола. По мнению трехкратного обладателя Кубка Либертадорес, нынешние игроки уделяют много внимания посторонним вещам.

– Мы любили играть в футбол, а не на приставке, – приводит Fox Sport слова Рикельме. - Мы становились хорошими игроками не для того, чтобы выкладывать фото в Инстаграм из парикмахерских и с прогулок с собаками. Мне нравилось знакомиться с топ-игроками и учиться футболу, глядя на них. Слава богу, что я вырос и жил в другое время.

Сейчас я смотрю матчи "Боки" и страдаю. Сержусь, что ничем не могу помочь.