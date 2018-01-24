Христо Стоичков: "Моуринью – один из величайших тренеров в мире. Он всегда на шаг вперед"

Экс-нападающий "Барселоны" Христо Стоичков назвал настоящим лидером своего бывшего одноклубника главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу. Также болгарин подчеркнул, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью всегда по-особенному подходил к тренерской деятельности.

– Гвардьола прирожденный лидер, – цитирует Goal Стоичкова. – Вся командная игра была завязана на нем из-за его позиции в центре поля, каждая атака начиналась с него. Куман просто передавал мяч Хосепу, а тот делал все остальное. Что касается его тренерской карьеры, конечно, когда у клуба есть деньги, он может привлекать лучших игроков в свою команду. Так было в "Барселоне", "Баварии", "Манчестер Сити".У Моуринью же всегда была особая позиция. Он записывал то, что делал или не мог сделать каждый игрок на тренировках. Затем он рассказал об этом Робсону. Вот почему он один из величайших тренеров в мире. Он всегда был на шаг вперед.