07:13 | Футбол — "Пас из-за границы"

Ховард пропустил гол от своего защитника с середины поля. Видео

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"Колорадо" в матче регулярного чемпионата МЛС проиграл на своем поле "Ди Си Юнайтед" - 0:1. Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. В свои ворота мяч с середины поля отправил защитник "Рэпидз" Джаред Уоттс. Голкипер Тим Ховард не успел отреагировать на действия партнера.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

Удар нападающего был слишком хорош. Тут и Сухарян бы не справился.

07:55

sailor1990

Молодец

07:46