Ховард пропустил гол от своего защитника с середины поля. Видео

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата МЛС проиграл на своем поле "Ди Си Юнайтед" - 0:1. Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. В свои ворота мяч с середины поля отправил защитник "Рэпидз" Джаред Уоттс. Голкипер Тим Ховард не успел отреагировать на действия партнера.
Thx for the 🎁#DCU | #COLvDC 0-1 pic.twitter.com/q1aABPpwIY– D.C. United (@dcunited) 20 августа 2017 г.
Thergothon
Удар нападающего был слишком хорош. Тут и Сухарян бы не справился.
07:55
sailor1990
Молодец
07:46