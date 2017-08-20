Ховард пропустил гол от своего защитника с середины поля. Видео

"Колорадо" в матче регулярного чемпионата МЛС проиграл на своем поле "Ди Си Юнайтед" - 0:1. Единственный гол в этой встрече был забит на 27-й минуте. В свои ворота мяч с середины поля отправил защитник "Рэпидз" Джаред Уоттс. Голкипер Тим Ховард не успел отреагировать на действия партнера.