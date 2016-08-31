Хоуп Соло решила не доигрывать сезон в "Сиэтле"

Голкипер женской сборной США Хоуп Соло, которая ранее объявила о завершении карьеры, также приняла решение не доигрывать сезон в "Сиэтле". Ранее Федерация футбола США сочла неприемлемыми комментарии 35-летней Соло, данные после встречи с командой Швеции на Олимпиаде-2016, и приняла решение отстранить спортсменку от международных соревнований. Напомним, что Соло сказала, что им "противостояла кучка трусих".

- Осознавать то, как меня выгнали из национальной команды, ужачно, - написала Соло в твиттере. - После основательных размышление я решила не заканчивать сезон с "Сиэтлом", за который я очень люблю играть. Посмотрев игру с "Портлендом" в эти выходные и увидев, как хорошо играет Хэли Копмейер, я отчетливо поняла, что это решение станет лучшим, как для меня, так и для команды.