Хоуп Соло проиграла на выборах президента Федерации футбола США

Карлос Кордейро выбран новым президентом Федерации футбола США. За него было отдано 68 % голосов. В выборах участвовало восемь кандидатов, среди которых экс-вратарь женской сборной США Хоуп Соло. Как сообщает Boston globe, большую часть своего времени Кордейро будет посвящать совместной заявке США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира-2026.