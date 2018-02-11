04:10 | Футбол — "Пас из-за границы"

Хоуп Соло проиграла на выборах президента Федерации футбола США

Хоуп СОЛО. Фото AFP
Хоуп СОЛО. Фото AFP
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Карлос Кордейро выбран новым президентом Федерации футбола США. За него было отдано 68 % голосов. В выборах участвовало восемь кандидатов, среди которых экс-вратарь женской сборной США Хоуп Соло. Как сообщает Boston globe, большую часть своего времени Кордейро будет посвящать совместной заявке США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира-2026.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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SpaMan

титьки в плейбой теперь не видать нам?((

08:43

баламошка

Интересно, новоявленный президентишка ФФ СэШэы Карлос Кордейро сразу же пустит шептуна в сторону РФ или через день?)

04:26

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