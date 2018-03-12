Хосе Луис Чилаверт: "На ЧМ-2002 от Баллака воняло. Это было частью стратегии немцев"

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт, вспоминая поражение своей команды от сборной Германии в 1/8 финала чемпионата мира-2002 (0:1), отметил неприятный запах, который исходил от полузащитника бундестим Михаэля Баллака. Голкипер пошутил, что это было частью стратегии немецкой сборной.

– К Баллаку нельзя было подойти, потому что от него воняло, ужасно воняло, – сказал в интервью ESPN Чилаверт. – Ему следовало чаще использовать дезодорант. Хотя, возможно, это было частью стратегии сборной Германии, кто знает.