Хорватский вратарь забил победный мяч на 96-й минуте. Видео

Вратарь "Хайдука" Карло Летица забил победный гол в ворота "Истры 1961" (3:2) матче 25-го тура чемпионата Хорватии. 21-летний голкипер, рост которого 202 см, отличился на 96-й минуте. Он забил в падении головой, придя на штрафной удар.
Ранее Marca сообщала, что в услугах Летицы заинтересован "Реал". В королевском клубе считают, что голкипер должен стать альтернативой вратарю "Атлетика" Кепе Аррисабалаге, которого не удалось заполучить.
Летица в нынешнем сезоне провел 11 матчей за "Хайдук", в которых пропустил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
21 years old. 2 meters tall. Karlo Letica - Real Madrid's target.– RMadridGirl (@RMadridGirl) 10 марта 2018 г.
With that age, that height and this ability to score - I'm on board.pic.twitter.com/SP9lvFnDQs
mr.mir2009
Классно ударил
14:08
kac35
"....даже скорей всего известно кто))" На СКА (Хабаровск) намекаете?
14:04
Al Rains
За такие деньги в РФПЛ купят...даже скорей всего известно кто))
13:47