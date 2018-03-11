Хорватский вратарь забил победный мяч на 96-й минуте. Видео

Вратарь "Хайдука" Карло Летица забил победный гол в ворота "Истры 1961" (3:2) матче 25-го тура чемпионата Хорватии. 21-летний голкипер, рост которого 202 см, отличился на 96-й минуте. Он забил в падении головой, придя на штрафной удар.

Ранее Marca сообщала, что в услугах Летицы заинтересован "Реал". В королевском клубе считают, что голкипер должен стать альтернативой вратарю "Атлетика" Кепе Аррисабалаге, которого не удалось заполучить.

Летица в нынешнем сезоне провел 11 матчей за "Хайдук", в которых пропустил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.