Хорватский футбольный союз намекает, что "Золотой мяч" должен получить Модрич. Спок и Кирк согласны

Хорватский футбольный союз в официальном Твиттере намекнул, что "Золотой мяч" в 2018 году получит полузащитник сборной Лука Модрич. Вручение награды состоится сегодня в Париже.

"Стараемся вспомнить все награды, которые Модрич получил в этом году", - говорится в сообщении союза. в качестве иллюстрации он прикрепил гифку с героями телесериала "Стар трек" Споком и капитаном Кирком.