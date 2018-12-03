Хорватский футбольный союз намекает, что "Золотой мяч" должен получить Модрич. Спок и Кирк согласны

Хорватский футбольный союз в официальном Твиттере намекнул, что "Золотой мяч" в 2018 году получит полузащитник сборной Лука Модрич. Вручение награды состоится сегодня в Париже.
"Стараемся вспомнить все награды, которые Модрич получил в этом году", - говорится в сообщении союза. в качестве иллюстрации он прикрепил гифку с героями телесериала "Стар трек" Споком и капитаном Кирком.
🏆 Trying to think of all the awards @lukamodric10 won this year 🏆#BeProud #BallonDor pic.twitter.com/orXmcHryFP– HNS | CFF (@HNS_CFF) 3 декабря 2018 г.
Загрузка...