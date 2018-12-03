19:14 | Футбол — "Пас из-за границы"

Хорватский футбольный союз намекает, что "Золотой мяч" должен получить Модрич. Спок и Кирк согласны

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Хорватский футбольный союз в официальном Твиттере намекнул, что "Золотой мяч" в 2018 году получит полузащитник сборной Лука Модрич. Вручение награды состоится сегодня в Париже. 

"Стараемся вспомнить все награды, которые Модрич получил в этом году", - говорится в сообщении союза. в качестве иллюстрации он прикрепил гифку с героями телесериала "Стар трек" Споком и капитаном Кирком.

 

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