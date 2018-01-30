Хорхе Сампаоли: "Сейчас никто не в курсе, в какой форме находится Тевес"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после слов нападающего Карлоса Тевеса о желании поехать на чемпионат мира признался, что не представляет, в каком состоянии форвард вернулся из Китая. При этом специалист подчеркнул, что каждый, кто хорошо себя проявит, может попасть в состав национальной команды.

– Если Тевес проявит себя, мы будем за ним следить, – цитирует Marca Сампаоли. – В штабе сборной есть люди, которые следят за игроками, которые хорошо себя проявляют. Но сейчас никто не в курсе, в какой форме находится Тевес.

Отметим, что последний матч в составе сборной Аргентины Тевес провел 14 октября 2015 года против команды Парагвая (0:0). В январе он вернулся в "Бока Хуниорс", разорвав контракт с китайским "Шанхай Шеньхуа".