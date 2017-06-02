Хорхе Сампаоли: "Хочу, чтобы Месси был счастлив в сборной Аргентины"

Новый главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли надеется, что нападающий Лионель Месси будет счастлив в национальной команде. Напомним, после поражения в финале Кубка Америки-2016 звезда "Барселоны" объявил об окончании международной карьеры, но через несколько месяцев изменил решение.

- Я встречался с Месси, - цитирует Goal Сампаоли. - Хочу, чтобы лучший игрок в мире чувствовал себя счастливым в сборной Аргентины. Также важно, чтобы в команде были игроки, подходящие Месси. Я говорил с Лео, и он полон энтузиазма.