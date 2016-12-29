14:13 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хонда предпочтет MLS чемпионату Китая

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Хироюка Хонда, агент и брат полузащитника "Милана" Кейсуке Хонды, подчеркнул, что футболист отверг предложения нескольких клубов из чемпионата Китая. По его словам, японец отказался от перехода, потому что хочет сохранить место в национальной сборной.

- Мы контактировали с несколькими клубами, - приводит Football Italia слова агента. - Они получили от нас отказ. Учитывая проблемы, которые возникли у Хонды в чемпионате Италии, мы предпочли бы MLS. Кейсуке не играет много в "Милане", но не хочет терять место в национальной команде.

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Материалы REN-TV

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