Хиддинк стал главным тренером олимпийской сборной Китая

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сказал, что его новым местом работы будет олимпийская сборная Китая. Последним местом работы голландского специалиста был "Челси", где он с 2015 по 2016 год был и.о. главного тренера.

– Я почти ушел на пенсию, но это отличная работа, – цитирует AD 71-летнего Хиддинка.

Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. При нем команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008. С 2012 по 2013 год он возглавлял "Анжи", который привел к бронзе чемпионата России.

Китай не был представлен на Олимпиадах с 2008 года, когда Игры проходили в Пекине. Следующие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.