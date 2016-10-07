21:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хаяту планирует восьмой раз возглавить Африканскую конфедерацию футбола

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Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Исса Хаяту не исключил, что будет баллотироваться на очередной срок во главе организации, которой руководит с 1988 года. В этом году CAF приняла решение, что президентский срок будет ограничен тремя четырехлетними мандатами максимум, начиная с ближайших выборов 2017 года.

– Сейчас я могу сказать, что буду участвовать в выборах, но могу и не участвовать, – цитирует RFI 70-летнего Хаяту, для которого предстоящие выборы будут восьмыми. – Есть определенные условия, которые я не могу раскрыть. Крайний срок подачи заявки 16 декабря, так что время у меня есть. Почему бы не довести число избраний до десяти? Но вряд ли я еще буду руководить 12 лет (смеется).

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