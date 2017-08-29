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21:51 | Футбол — "Пас из-за границы"

Хави выиграл около 226 тысяч евро в катарской лотерее

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Полузащитник "Аль-Садда" Хави стал победителем катарской лотереи. Выигрыш 37-летнего игрока составил около 226 тысяч евро (1 миллион катарских риалов).

Ранее бывший хавбек "Барселоны" сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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greyk

Тьфу,копейки....

22:27

гаттузо туп

"Деньги к деньгам."(с) ))).

21:59

баламошка

Ну теперь хоть не помрёт от голода.

21:59