Хави выиграл около 226 тысяч евро в катарской лотерее

Полузащитник "Аль-Садда" Хави стал победителем катарской лотереи. Выигрыш 37-летнего игрока составил около 226 тысяч евро (1 миллион катарских риалов).
Ранее бывший хавбек "Барселоны" сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.
Former Barcelona footballer Xavi announced as Al Dana millionaire winner for June 2017 https://t.co/ogRINhzOXI #DohaBank pic.twitter.com/4F2VKVSuq4– Doha Bank (@DohaBankQatar) 27 августа 2017 г.
greyk
Тьфу,копейки....
22:27
гаттузо туп
"Деньги к деньгам."(с) ))).
21:59
баламошка
Ну теперь хоть не помрёт от голода.
21:59