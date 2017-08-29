Хави выиграл около 226 тысяч евро в катарской лотерее

Полузащитник "Аль-Садда" Хави стал победителем катарской лотереи. Выигрыш 37-летнего игрока составил около 226 тысяч евро (1 миллион катарских риалов).

Ранее бывший хавбек "Барселоны" сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.