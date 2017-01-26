Испанский полузащитник Хави продлил контракт с "Аль-Саддом". Как сообщает официальный сайт катарского клуба, договор 37-летнего хавбека теперь рассчитан до 2018 года.

Напомним, что в Катаре экс-игрок "Барселоны" выступает с 2015 года. Ранее в "Аль-Садде" подчеркивали, что хотят удержать Хави в Катаре до ЧМ-2022.