16:07 26 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"

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Испанский полузащитник Хави продлил контракт с "Аль-Саддом". Как сообщает официальный сайт катарского клуба, договор 37-летнего хавбека теперь рассчитан до 2018 года.

Напомним, что в Катаре экс-игрок "Барселоны" выступает с 2015 года. Ранее в "Аль-Садде" подчеркивали, что хотят удержать Хави в Катаре до ЧМ-2022.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Бес в ребро. Хави на старости лет решил стать содомитом.

16:28 26 января

Ботаникум

До сих пор нет замены этому замечательному игроку в "Барсе", но Чави вполне заслужил право на выбор. От себя желаю ему продолжать играть в футбол.

16:22 26 января

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