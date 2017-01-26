Испанский полузащитник Хави продлил контракт с "Аль-Саддом". Как сообщает официальный сайт катарского клуба, договор 37-летнего хавбека теперь рассчитан до 2018 года.
Напомним, что в Катаре экс-игрок "Барселоны" выступает с 2015 года. Ранее в "Аль-Садде" подчеркивали, что хотят удержать Хави в Катаре до ЧМ-2022.
баламошка
Бес в ребро. Хави на старости лет решил стать содомитом.
16:28 26 января
Ботаникум
До сих пор нет замены этому замечательному игроку в "Барсе", но Чави вполне заслужил право на выбор. От себя желаю ему продолжать играть в футбол.
16:22 26 января